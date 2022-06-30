В Челябинской области женщина «отмыла» 1,3 млн рублей, вот где она добыла деньги

Женщина дома упаковывала наркотики в акетики, а потом несла прятать. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области женщина торговала наркотиками и сумела легализовать свой внушительный заработок. Теперь ей грозит длительный тюремный срок.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», жительницу Верхнего Уфалея будут судить за отмывание преступного дохода и незаконный сбыт наркотиков.

Ранее судимая 39-летняя женщина держала дома принадлежности для фасовки наркотиков и сбывала запрещенные вещества через тайники-закладки в разных районах Челябинской области. Когда в 2021 году женщину задержали, полицейские нашли 22 сделанных ею закладки с 40 граммами синтетических наркотиков. Еще 150 граммов марихуаны изъяли дома у подозреваемой.

Чтобы придать видимость законности полученным от наркоторговли средствам, жительница Верхнего Уфалея отправляла деньги электронными платежами. Таким образом ей удалось легализовать 1,3 млн рублей.

Сейчас женщина ждет суда в СИЗО. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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