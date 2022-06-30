В Челябинске машина врезалась в остановку, есть жертвы

Фото: Челябинск №1/t.me

Автомобиль вылетел с дороги на тротуар и врезался в остановочный пункт «ТЭЦ-1» на Копейском шоссе в Челябинске. Очевидцы сообщили о двоих пострадавших, которых с места происшествия увезли в больницу.

На дороге столкнулись LADA Granta и ВАЗ-2115. После этого ВАЗ вылетел на остановку общественного транспорта, где стояли люди.

Как уточнили в ГИБДД Челябинска, люди на остановке в аварии не пострадали. Травмы получили 53-летний водитель ВАЗ и 20-летняя пассажирка LADA.

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