В Челябинске машина врезалась в остановку, есть жертвы

Фото: Челябинск №1/t.me
Автомобиль вылетел с дороги на тротуар и врезался в остановочный пункт «ТЭЦ-1» на Копейском шоссе в Челябинске. Очевидцы сообщили о двоих пострадавших, которых с места происшествия увезли в больницу.
На дороге столкнулись LADA Granta и ВАЗ-2115. После этого ВАЗ вылетел на остановку общественного транспорта, где стояли люди.
Как уточнили в ГИБДД Челябинска, люди на остановке в аварии не пострадали. Травмы получили 53-летний водитель ВАЗ и 20-летняя пассажирка LADA.
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