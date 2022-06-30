Губернатор Алексей Текслер и Центробанк подписали план совместных проектов

Алексей Текслер и Елена Федина. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник Уральского Главного управления Центробанка России Рустэм Марданов обсудили совместные проекты. На встрече шла речь о подходах к возвращению валютных курсов к уровням, обеспечивающим рентабельность экспортных поставок для предприятий региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что помимо прямых мер поддержки большое внимание уделяется программе повышения финансовой грамотности. Совместно с Главным управлением МВД ведется профилактика правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Что касается прямых мер поддержки, глава региона отметил - благодаря им за два года в экономику региона поступило более 47 млрд рублей. Поддержка оказывается по всем направлениям, включая льготные кредиты для бизнеса.

- Нужно в постоянном режиме мониторить ситуацию, помогать бизнесу во всех сферах. А также продолжать работу, связанную с финансовой грамотностью населения, защитой прав потребителей, - такую задачу поставил губернатор.

Алексей Текслер и управляющий Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка РФ Елена Федина подписали план мероприятий по реализации совместных проектов.

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