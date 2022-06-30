Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень газификации в Челябинской области составил 77%. Этот показатель один из лучших в Уральском округе. Активно идет создание инфраструктуры. В этом году планируется построить 400 километров трубопроводов.

По словам заместителя начальника управления инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Павла Самсонова есть для этого и стимулирующие меры:

С начала года такой мерой поддержки воспользовались 413 местных жителей. Всего южноуральцам было компенсировано 24 миллиона рублей на покупку газового оборудования. До конца года запланировано реализовать по этому направлению 109 миллионов.

Кроме того, южноуральские семьи могут направить средства регионального материнского капитала на присоединение дома к сети газораспределения. Также предусмотрена выплата для одиноко проживающих ветеранов войны и одиноких вдов, погибших участников войны.

Напомним, губернатор Алексей Текслер поручил главам районов активизировать работу по оказанию помощи жителям в оформлении необходимых для участия в программе догазификации документов и подаче заявок. На сегодня планируется догазифицировать дома более 81 тысячи граждан.

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