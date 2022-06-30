В правительстве поддержали инициативу губернатора Челябинской области о введении льготной «промышленной ипотеки»

Глава правительства Михаил Мишустин и Минпромторг поддержали инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера о введении льготной «промышленной ипотеки». Программа будет запущена до осени 2022 года.

Льготные кредиты промышленным предприятиям будут предоставляться по ставке не более 5% годовых на приобретение производственных площадей, а также застройщикам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков.

Предполагается предоставлять кредиты на сумму до 500 млн рублей на срок до 7 лет для промышленных предприятий и до 2 млрд рублей на срок до 10 лет для застройщиков парков.

С инициативой создания промышленной ипотеки выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда глава региона подчеркнул, что в Челябинской области существует множество промышленных территорий, а также есть потребность в новых проектах. С того момента областной минпром взял эту тему в проработку.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что новая ипотечная программа позволит поддержать технопарки, где, находясь на одном пространстве, компании делят производственные процессы.

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