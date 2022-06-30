Из немецкого Лейпцига — в южноуральский: телеканал «Моя планета» покажет фильм о нагайбаках

Съемки прошли и в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лейпциг, Берлин, Париж – не только красивые названия на карте Челябинской области, а еще и богатая история казаков-нагайбаков. Возвращаясь из заграничного похода русской армии в 1813-1814 годов, они называли села в память местах боевой славы.

На телеканале «Моя планета» решили сделать передачу о нагайбаках. Съемочная группа побывала в Челябинской области и поделилась первыми впечатлениями.

— Свое детство я провел в Лейпциге, в военном городке — папа служил в ГДР. Мы частенько приезжали к памятнику Битвы народов под Лейпцигом. Иногда на экскурсию, а иногда просто погулять, — рассказал в своем блоге автор документального цикла «Русский След» Алексей Никулин. — Кто бы мог подумать, что мои детские вопросы приведут меня однажды из немецкого Лейпцига в Лейпциг Южноуральский. Причем часть маршрута я проделаю верхом, как нагайбак.

Правда журналист будет не на казачьей лошадке, а на мотоцикле с патриотичным названием «Урал»: древнем, неторопливом и малость капризном.

— Так я стал Ночным Нагайбаком. Даже шлем для такого случая нашел древний – он лет на сто приблизил меня к казачьему лагерю в Булонском лесу, — отмечает Алексей Никулин.

Отметим, что историей и культурой Челябинской областью все чаще интересуются на федеральном уровне. На днях фильм «Аркаим. Колесница времени», снятый в Челябинской области, показали накануне в столичном кинотеатре «Иллюзион».

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