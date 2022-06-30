В Челябинской области количество проверок бизнес снизилось на 85%

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В Челябинской области после введения моратория количество проверок бизнеса снизилось на 85%. Запрет введен постановлением Правительства России до конца 2022 года. В регионе отменены 122 плановые проверки региональными контрольными ведомствами и более 2000 проверок - федеральными.

Принятые меры помогают ослабить административное давление на бизнес, повышают экономическую активность в условиях санкционного давления.

Как отметил губернатор Челябинской области алексей Текслер во время своего выступления перед Заксобранием, правительство региона направляет бюджетные средства не только на социальные расходы, но и на поддержку и развитие самой экономики. Федеральные решения дополняют региональные меры поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса. В области приняты и активно реализуются два плана по стабилизации экономики - это более 50 мероприятий.

На поддержку прикладных научных и технологических разработок в сфере импортозамещения дополнительно направлен 1 миллиард рублей. В 2021 году налоговые льготы получили инновационные предприятия. В 2022 году от уплаты транспортного налога освободили резидентов индустриальных парков и технопарков.