Аграрии Челябинской области получили 50 млн рублей на развитие хозяйств

Фото: правительство Челябинской области

Южноуральские фермеры получат деньги на расширение своих хозяйств. В Челябинской области подвели итоги грантов «Агростартап». Из всех претендентов были выбраны 20 победителей. На развитие бизнеса они получат до 3 млн рублей. В 2022 году на гранты 48 млн рублей направлено из федерального бюджета, еще 2 млн – из областного. Среди направлений картофелеводство и овощеводство, разведение крупного и мелкого рогатого скота и получение молока. На средства гранта фермеры покупают технику, увеличивают поголовье животных, строят или ремонтируют хозяйственные помещения.

Правительство Челябинской области поддерживает всех сельхозпроизводителей. В регионе принят закон о снижении налоговой нагрузки на аграриев до конца 2024 года. С инициативой выступил губернатор Алексей Текслер.

-Предлагаю сохранить пониженную ставку ЕСХН ещё на два года для всех категорий плательщиков этого налога, а это в масштабах области более 1200 юридических лиц и предпринимателей, - подчеркнул глава региона. - При этом для поддержки развивающихся хозяйств и предприятий, для тех, кто расширяет производство, дополнительно привлекает кадры на село, предлагаю обнулить ставку ЕСХН на текущий и ещё два года для тех налогоплательщиков, кто сохраняет или наращивает занятость от предыдущего налогового периода.

Принятые меры позволят аграриям высвободить еще 168 млн рублей.

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