Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске отметили лучших студентов профессиональных образовательных организаций. Торжественный приём «Ступень к успеху — 2022» состоялся накануне в областном правительстве. Памятные дипломы лучшим, а благодарности правительства родителям вручила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Всего награду получили 47 студентов — это победители и призеры олимпиад по общеобразовательным предметам, конкурсов ученических и студенческих научно-исследовательских работ, конкурсов и олимпиад профмастерства, а также студенты, достигшие высоких показателей в спортивных соревнованиях или показавшие высокий уровень социальной активности.

Прием студентов профобразования в областном правительстве стал традиционным. По окончании учебного года каждое учреждение среднего профессионального образования региона представляет одного лучшего студента к заслуженной награде.

Отметим, в начале июня в Челябинске прошел юбилейный фестиваль «Студенческая весна», в котором впервые участвовали только студенты ссузов.

По словам губернатора Алексея Текслера, Челябинская область в пилотном режиме присоединится к федеральной программе “Профессиолитет”, поскольку для нашего региона рабочие специальности и технические профессии очень важны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru