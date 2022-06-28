В Челябинской области идет подготовка по строительству межвузовского кампуса

Алексей Текслер. Фото: правительство Челябинской области

В Челябинской области полным ходом идет подготовительная работа по строительству медвузовского кампуса. Это проект мирового уровня, способствующий формированию новой научно-образовательной среды.

Сейчас в Южно-Уральском государственном университете проходит стратегическая сессия Московской школы управления Сколково. Она посвященная формированию стратегии научно-технологического развития Челябинской области.

- За пять дней нам нужно с вами достичь практического результата от этого семинара. Здесь присутствуют все наши главные вузы, представители бизнеса, наши ключевые компании и предприятия, которые динамично развиваются. Вопрос привлечения молодежи тоже будет обсуждаться здесь. Уверен, что ребята будут активно вовлекаться в эти процессы. Должна быть сформирована понятная, конкретная дорожная карта с определением основных направлений, с указанием тех базовых научных и исследовательских образовательных организаций и бизнеса, которые этими направлениями будут заниматься, — сказал губернатор Алексей Текслер.

На сессии директор департамента стратегического развития корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский отметил, что в Челябинской области промышленность и наука имеют важное значение.

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