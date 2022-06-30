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Общество30 июня 2022 13:17

На капитальный ремонт трамвайных путей в Челябинске потратят 85 млн рублей

Рассказываем, что предусмотрено работами
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
На время ремонта движение трамваев по улице Цвиллинга будет перекрыто.

На время ремонта движение трамваев по улице Цвиллинга будет перекрыто.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Центр организации закупок региона объявил электронный аукцион на выполнение капитального ремонта трамвайных путей в Челябинске. Речь идет об участках по ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Торговой и по ул. Первой Пятилетки от депо № 1 до Монтажного колледжа. За работы подрядчику готовы заплатить 84,8 млн рублей. Информация о проведении аукциона появилась на портале Госзакупок.

От подрядчика требуется убрать старые рельсы и уложить новые. При этом шпалы для них должны быть сделаны из хвойных деревьев. Кроме того, планируется вымостить мелкой тротуарной плиткой зону в границах улиц Тимирязева и Торговой, а также окончательно благоустроить там пешеходные переходы.

Исполнитель контракта должен будет завершить работы осенью этого года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 июля. Итоги будут подведены 11 июля.

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