На капитальный ремонт трамвайных путей в Челябинске потратят 85 млн рублей

На время ремонта движение трамваев по улице Цвиллинга будет перекрыто. Фото: Андрей АБРАМОВ

Центр организации закупок региона объявил электронный аукцион на выполнение капитального ремонта трамвайных путей в Челябинске. Речь идет об участках по ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Торговой и по ул. Первой Пятилетки от депо № 1 до Монтажного колледжа. За работы подрядчику готовы заплатить 84,8 млн рублей. Информация о проведении аукциона появилась на портале Госзакупок.

От подрядчика требуется убрать старые рельсы и уложить новые. При этом шпалы для них должны быть сделаны из хвойных деревьев. Кроме того, планируется вымостить мелкой тротуарной плиткой зону в границах улиц Тимирязева и Торговой, а также окончательно благоустроить там пешеходные переходы.

Исполнитель контракта должен будет завершить работы осенью этого года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 июля. Итоги будут подведены 11 июля.

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