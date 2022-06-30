Бухгалтер кондитерской фирмы в Челябинске пойдет под суд за хищение 4 млн рублей

Из незаконно полученных 4 млн рублей обвиняемой удалось легализовать почти половину. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бухгалтер кондитерской фирмы предстанет перед судом в Челябинске за мошенничество и отмывание денег. В ходе предварительного следствия установлено, что она подделывала данные в расчетах с контрагентами и похищала денежные средства у своей компании. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, всего женщине удалось незаконно вывести 4 млн рублей.

— Из незаконно полученных четырех миллионов рублей обвиняемой удалось легализовать почти половину. Для придания правомерного вида владению деньгам ею совершались финансовые операции с использованием расчетного счета близкого родственника, — сообщили в ведомстве.

На период следствия бухгалтеру избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело обвиняемой будет рассмотрено по существу в Советском районном суде Челябинска.

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