В Челябинске перекрыли улицу Васенко из-за аварийно-восстановительных работ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске для автомобилистов полностью перекрыли улицу Васенко. Ограничения введены с четверга, 30 июня. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

— Движение закрыто в связи с аварийно-восстановительными работами, которые проводит АО «УСТЭК-Челябинск» у дома №80 по улице Маркса, — объяснили причину в ведомстве.

Движение автомобилей на улице Васенко будет восстановлено после завершения всех работ. Водителей просят учитывать введенные ограничения.

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