Новое здание налоговой инспекции в Челябинске достроят в 2023 году

Иллюстрация: конкурсная документация аукциона

Строительство нового здания для налоговой службы в Челябинске планируют завершить в первом квартале 2023 года. Сейчас подрядчик ведет работы в две смены, чтобы сдать объект к сроку. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе Единого заказчика.

Всего будет воздвигнуто 8 этажей, а общая площадь здания составит 15 тыс. квадратных метров. Рабочие выполняют общестроительные работы по армированию плит перекрытий и колонн, укладывают сети слаботочных систем и электроснабжения, а также осуществляют монтаж систем отопления и установку наружных внутриплощадочных сетей. В каждой смене на объекте задействованы в среднем по 140 человек и два башенных крана.

На первом этаже собираются сделать операционный зал для приема посетителей, на последнем — конференц-зал на 200 мест. Всего в здании будет оборудовано четыре лифта.

Напомним, контракт на строительство здания налоговой службы выиграло ООО «Сибиряк». За работы ей заплатят 1,21 млрд рублей.

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