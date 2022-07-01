В Челябинской области грабитель «заминировал» жилой дом, а алкоголик сообщил о бомбе под батутом

Жители Магнитогорска выпили и решили похулиганить, устроив эвакуации
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Магнитогорске поймали двух лжеминеров.
Первый мужчина в апреле нынешнего года сообщил о бомбе в одном из жилых домов родного города. Телефонного террориста совместно разыскивали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. А когда нашли, выяснилось, что мужчину ранее судили за грабеж.
Как рассказали в региональном УФСБ, дом магнитогорец «заминировал», будучи пьяным. Суд признал горожанина виновным в заведомо ложном сообщении о теракте и приговорил к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года.
Второй магнитогорец тоже стал телефонным террористом после солидной доли спиртного. Мужчина сообщил о теракте в батутном центре в Таганроге. Оценив состояние обвиняемого, суд направил его в стационар на принудительное лечение от психического заболевания.
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