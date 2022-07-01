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Происшествия1 июля 2022 4:05

Без тормозов: в Челябинской области рейсовый автобус сам собой уехал с остановки и врезался в дом

В Челябинской области автобус врезался в легковушку и протаранил ворота жилого дома
Елена КОЛЧИНА
Фото: ОМВД по Златоустовскому городскому округу

Фото: ОМВД по Златоустовскому городскому округу

В Златоусте в ДТП попал рейсовый автобус. Это произошло утром 30 июня.

Как рассказали очевидцы, авария случилась на улице Ленина, где дорога резко уходит в гору. Автобус МАЗ затормозил на остановке, а потом сам собой медленно покатился вниз. Водитель велел пассажирам выпрыгивать на улицу. На помощь к нему прибежал водитель оказавшейся поблизости маршрутки. Совместными усилиями мужчинам удалось развернуть катившийся с горы автобус. Но в результате МАЗ выехал за пределы дороги и врезался в ворота частного дома. Вдобавок по пути он зацепил легковой автомобиль.

Как рассказали в ОГИБДД Златоуста, в момент наезда на легковой Renault и столкновения с домом пассажиров в салоне автобуса не было. Тормозная система автобуса была исправна, но 41-летний водитель забыл при остановке использовать ручной тормоз.

Люди при происшествии не пострадали, хотя не смогли вовремя доехать на работу на общественном транспорте. Водителя автобуса оштрафовали за нарушение правил остановки транспортных средств.

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