Неужели не врут? В Челябинской области с 1 июля прогнозируют долгожданное потепление

Погода снова позволит южноуральцам наслаждаться прогулками на свежем воздухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Челябинской области наконец-то пообещали настоящую летнюю погоду. В первые дни июля, по прогнозам метеорологов, температура воздуха поднимется до +25 градусов. Правда, возможны осадки.

Днем 1 июля обещают от +17 до +22 градусов по всей территории региона, кроме южных районов, где будет до +25. Местами пройдут кратковременные дожди.

В ночь на субботу 2 июля похолодает до +11, +6 градусов, но днем воздух разогреется до +20, +25. Ветер будет неустойчивым, максимум 6 метров в секунду. Зато день должен быть погожим, без дождей.

Кратковременные дожди возможны в воскресенье 3 июля. Ветер немного усилится – до 3-8 метров в секунду. Зато станет теплее: +21, +26 градусов днем.

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