Дачников отправят подальше: в Челябинске изменили маршрут садового автобуса

Садоводы из Металлургического района смогут ездить на сови участки без пересадки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинске с 1 июля по новой схеме начал курсировать автобус №93с. Его маршрут стал длиннее почти в два раза.
Автобус по-прежнему отправляется от СНТ «Авиатор-2», но добирается теперь не до ДК Строителей, а до ЧМК. В пути он проезжает по улицам 60-летния Октября, Румянцева, Дружбы, Обухова, Шоссе Металлургов, Черкасской и Свердловскому тракту.
Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»
Как уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок», автобус работает ежедневно. От ЧМК в первый рейс он отправляется в 7:30, а в обратном направлении от остановки «Сад Авиатор-2» выезжает в 8:20.
Последних пассажиров с ЧМК автобус станет забирать в 19:20. А последний вечерний рейс с дач будет оправляться в 20:20.
Маршрут №93С летний, он проработает до 15 октября.
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