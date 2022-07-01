В Челябинской области 89 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в регионе не снижается Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 9 новых случаев коронавируса - на 2 меньше, чем накануне. Среди новых заболевших шестеро школьников.

Заболеваемость в регионе не снижается уже третью неделю. Ежедневно коронавирус диагностируют у 89-94 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения к 1 июля, от коронавируса продолжают лечиться 1 611 жителей Челябинской области.

За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 334 737 южноуральцев.

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