Опять не открыли! В Челябинской области никак не могут восстановить проезд по трассе М-5

Трассу М-5 в будущем обещают расширить до четырех полос. А пока сузили до одной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области продолжают ремонт на трассе М-5. Из-за этого уже повторно продлевают ограничение на проезд автомобилей.

Реверсивное движение на отрезке с 1782 до 1783 километра дороги будет действовать еще 10 дней, с 1 по 10 июля. Как сообщили в Упрдор «Южный Урал», на участке установили светофоры, чтобы автомобилисты не путались в очередности проезда.

Напомним, трассу М-5 между Миассом и Чебаркулем хотят расширить с двух до четырех полос. Дорожные работы идут на участке с 1780 по 1790 километр трассы. Восстановить двухстороннее движение обещали сначала в конце июня, потом 1 июля, но сделать это не получилось. Из-за реверсивного движения регулярно образуются пробки. Дорожники советуют водителям заранее учитывать возможные задержки в пути при планировании поездок.

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