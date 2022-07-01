Запутанная карьера: в Челябинской области замминистра здравоохранения уволился, чтобы снова работать в больнице

Дмитрий Тарасов и Елена Недочукова. Фото: gkb1-74.ru, foms74.ru

Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов ушел в отставку.

— Он продолжит свою работу в качестве главного врача Городской клинической больницы №1 с 1 июля 2022 года, — сообщили в пресс-службе министерства.

Заместителем главы минздрава с 1 июля станет Елена Недочукова. Постановление о ее назначении уже подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Теперь уже бывший замминистра может похвастаться крайне запутанной карьерой. В 2010 году, при губернаторе Михаиле Юревиче Дмитрий Тарасов стал министром информационных технологий Челябинской области. Тремя годами позже он сменил место работы, сделавшись министром здравоохранения региона.

Когда Челябинскую область возглавил Борис Дубровский, Дмитрий Тарасов подал в отставку с поста министра и занял кресло главврача в челябинской ГКБ №1.

В 2019 году Дмитрия Тарасова выбрали стал вице-спикером Челябинской городской думы, ради новых обязанностей он ушел из больницы.

Пост зампредседателя гордумы Тарасов покинул, чтобы вернуться в минздрав, временно исполнял там обязанности главы, а теперь вновь бросил работу в министерстве и возвратился в уже знакомую больницу.

Елена Недочукова, которая стала с 1 июля заместителем главы минздрава, раньше работала в территориальном фонде обязательного медицинского страхования заместителем директора.

Не исключено, что на новую должность ее порекомендовала Агата Ткачева, которая до недавнего времени руководила ТФОМС, а сейчас исполняет обязанности министра здравоохранения Челябинской области.

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