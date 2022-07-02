Воспитанник «Трактора» Валерий Ничушкин после победы в Кубке Стэнли оказался в инвалидной коляске

Форварду «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину пришлось играть в финале Кубка Стэнли с травмой стопы Фото: СОЦСЕТИ

Синяк на стопе, повязка – такое фото после победы своей команды в финале Кубка Стэнли над «Тампой» Ничушкин выложил в соцсетях. А после матча появилось другое фото, где воспитанник «Трактора» покидает ледовую арену в инвалидной коляске. В таком же виде он приехал на празднование победы.

Говорят, что Валерий Ничушкин играл с травмой и смог надеть конек только при помощи медперсонала. И, тем не менее, форвард провел на площадке 23 минуты, добыв победу для своего нынешнего клуба «Колорадо» в серии — 4-2.

Отметим, что для 27-летнего Ничушкина это был лучший сезон в карьере НХЛ — 52 очка, (25+27 в 62 матчах регулярного чемпионата). В плей-офф он провел 20 матчей — 15 (9+6 очков), в финальной серии — 6 матчей 6 (4+2 очков).

Правда, из-за наложенных санкций Валерий Ничушкин не сможет привезти Кубок Стэнли в родной Челябинск.

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