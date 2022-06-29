Ирина Гехт будет курировать партийные проекты «Единой России»

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Курировать партийные проекты «Единой России» в Челябинской области отныне будет вице-губернатор Ирина Гехт. Как сообщает паблик о событиях в области «Челябушка», она получила назначение заместителем секретаря регионального отделения. Причём выбрана членами президиума единогласно. Политологи видят тут явное укрепление политических позиций, так как Ирина Гехт стала заместителем Алексея Текслера не только в правительстве, но и по партийной линии.

— Вообще трудно представить себе более подходящего человека, — пишут авторы телеграм-канала. — У Гехт многолетний опыт присмотра за социалкой, с обязанностями она до сих пор справлялась и наверняка без особых проблем скоординирует работу по проектам ЕР, которых, к слову, в регионе реализуется 25.