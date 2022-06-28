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Общество28 июня 2022 16:45

В Челябинске будут выпускать электробусы и автобусы на газе и дизеле

Производство развернется на базе «Челябинского трубопрокатного завода
Источник:kp.ru
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Ремарка о том, Челябинская область неслучайно аккумулирует на своей территории сетку производств пассажирского транспорта, обрела реальные черты, пишет телеграм-канал «Челябушка».

«Синара» развернёт на базе «Челябинского трубопрокатного завода» не только троллейбусный цех, как было заявлено на нашумевшей презентации Петербургского международного экономического форума, но и выпуск электробусов с автобусами на газе и дизеле. Это в дополнение к трамваям с «Усть-Катавского вагоностроительного завода».

— Очевидно, перспективы в связи с запуском такой мощной площадки высоко оценивают и бизнес, и власть — вот «Синаре» и дали зелёный свет, — добавляют авторы паблика. — Обеспечение Челябинска троллейбусами станет лишь первой ласточкой, а дальше будет шанс закрыть потребности многих российских городов в общественном транспорте на любой выбор и кошелёк.