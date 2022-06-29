Незаконных ларёчников на улицах Челябинска потеснят самозанятые

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Уличным торговцам в киосках придётся потесниться. Госдума одобрила южноуральские поправки к закону, которые дают важные преференции самозанятым гражданам, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Теперь они смогут рассчитывать на 60% мест в павильонах наравне с малыми и средними предпринимателями. Минимум до 2028 года, пока действует налог на профессиональный доход.

— Помнится, эти поправки лоббировал спикер областного ЗакСО Александр Лазарев, лично представляя проект в парламенте, и, как выяснилось, не зря — инициативу на федеральном уровне безоговорочно поддержали, — добавляют авторы паблика. — Ещё одна антикризисная мера в копилку к мораторию на снос ларьков, недавно объявленный в Челябинске ради доступности продуктов населению, заработка бизнеса в условиях санкций и экономики в целом. Да, киосков станет больше, но самозанятые вполне могут оказаться аккуратнее, порядочнее и не просто потеснить, а вытеснить незаконную уличную торговлю.