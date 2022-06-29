Челябинскую область похвалили за поддержку IT-сферы на фоне санкций

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Челябинская область удостоилась лестных отзывов от федерального центра за эффективные механизмы поддержки айтишников, разработанные на фоне санкций, пишет паблик о жизни региона «Челябушка». Наш регион наряду с Ямалом, Удмуртией, Московской и Архангельской областями включили в пятёрку отличников по этому показателю, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

— Для подкрепления вышесказанного пробежимся по истории и посмотрим, что могло повлиять на такую оценку. Во-первых, местные власти содействуют импортозамещению в сфере телекоммуникаций, чем, впрочем, уже никого не удивить. Но зато, опередив остальные территории, на 50% снизили имущественный налог для компаний, работающих в ней. Это во-вторых. В-третьих, запускают льготную ипотеку профильным специалистам — свежайшая идея, озвученная на ПМЭФ, — дополняют авторы телеграм-канала. — Кроме прочего, даже в сложные времена у нас не отказываются от создания IT-квартала и в общем позиционируют эту индустрию как новую нишу под инвестиции.

Что же, кажется, похвала и правда заслуженная, однако неплохо бы спросить самих айтишников.