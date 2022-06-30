Ковидную больницу в Малой Сосновке переформатируют

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Несмотря на то, что уже в июле ждут новую волну ковида-омикрона, главную инфекционную клинику области переформатируют, сообщает паблик о жизни региона «Челябушка». В свободных корпусах Малой Сосновки откроются два новых отделения для гепатит и ВИЧ с паллиативной помощью. Аналогов, по словам вице-губернатора Ирины Гехт, на Южном Урале пока нет.

— Объект спроектирован в виде независящих друг от друга лепестков, изначально его задумывали под разные инфекции, но планы нарушил коронавирус, заставив развернуть строительство прямо в разгар пандемии. Под него, кстати, места в Малой Сосновке всё равно останутся, туда ещё госпитализируют по полсотни человек в сутки, — добавляют авторы телеграм-канала. — Кроме того, впервые на правительственном уровне у нас упомянуты холера и оспа обезьян (пусть и без поводов беспокойства) — говорят, к их вспышкам врачи тоже готовы.