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Происшествия1 июля 2022 9:47

Самый оживленный перекресток Челябинска намертво встал из-за ДТП

На Свердловском проспекте в Челябинске столкнулись автобус и троллейбус
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
На Свердловском проспекте из-за аварии образовалась пробка Фото: читатель КП

На Свердловском проспекте из-за аварии образовалась пробка Фото: читатель КП

Сегодня утром, 1 июля, в центре Челябинска случилось ДТП, из-за которого встал Свердловский проспект. На мосту в районе ДС «Юность» столкнулись троллейбус с автобусом, и за ними образовалась огромная пробка. Она тянулась от проспекта Ленина вплоть до улицы Труда.

Столкнулись троллейбус с автобусом Фото: читатель КП

Столкнулись троллейбус с автобусом Фото: читатель КП

По словам очевидцев, столкновение было легоньким, поэтому обошлось без жертв. Если не считать недовольных автомобилистов, которым пришлось торчать в пробке. Она рассосалась только ближе к обеду, сейчас нет никаких препятствий для движения.

В ГИБДД Челябинска пока нет информации о случившемся, она появится позже.

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