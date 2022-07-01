«Готовилась только на уроках в школе»: челябинская выпускница сдала ЕГЭ по английскому на 100 баллов

В Челябинской области прибавилось стобалльников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области подвели итоги единого госэкзамена по иностранным языкам. В 2022 году выпускники могли на выбор сдавать ЕГЭ по английскому, французскому, немецкому, испанскому или китайскому. Как рассказали в региональном министерстве образования, большинство школьников предсказуемо выбрало английский. И только среди «англичан» нашлись стобалльники. Без единой ошибки экзамен удалось сдать пяти одиннадцатиклассникам.

— Это выпускники из Челябинска, Озерска и Магнитогорска, — сообщила первый замминистра образования региона Елена Коузова.

Одна из стобалльниц, выпускница челябинской школы №121 Галина Калугина, рассказала, что экзамен сдала без лишней подготовки и при этом совсем не волновалась.

— К ЕГЭ по английскому я готовилась только на уроках в школе, — призналась девушка. — Задания были несложные, после экзамена я была уверена, что получу высокий балл, а когда узнала результат, была очень рада.

Галина Калугина планирует и дальше изучать иностранные языки. Она собирается поступать на факультет лингвистики. Правда, пока не решила в какой вуз: документы она будет подавать сразу в несколько университетов, как в родном городе, так и в других регионах.

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