Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика1 июля 2022 10:47

Как удачно сэкономить на кредите? Рассказываем про кредитную линию от Челиндбанка

Кредитную линию можно оформить сроком до 7 лет
Источник:kp.ru
Фото: Челиндбанк

Фото: Челиндбанк

Челиндбанк предлагает клиентам оформить выгодную кредитную линию, которая позволит брать сумму кредита по частям в течение первого года и платить проценты лишь на выданную сумму. Погашение средств начнется со второго года.

Такой кредит удобен, если цель носит долгосрочный характер и на старте не нужна полная сумма. Кредитную линию можно оформить сроком до 7 лет на сумму до 5 млн рублей.

Дополнительные преимущества кредитной линии «Удачная»:

возможность выбора графика платежей;

гибкая система скидок.

Проконсультируйтесь со специалистом любого отделения банка или оставьте заявку на нашем сайте. Мы обязательно с вами свяжемся.

На правах рекламы