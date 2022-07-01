Как удачно сэкономить на кредите? Рассказываем про кредитную линию от Челиндбанка

Фото: Челиндбанк

Челиндбанк предлагает клиентам оформить выгодную кредитную линию, которая позволит брать сумму кредита по частям в течение первого года и платить проценты лишь на выданную сумму. Погашение средств начнется со второго года.

Такой кредит удобен, если цель носит долгосрочный характер и на старте не нужна полная сумма. Кредитную линию можно оформить сроком до 7 лет на сумму до 5 млн рублей.

Дополнительные преимущества кредитной линии «Удачная»:

возможность выбора графика платежей;

гибкая система скидок.

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