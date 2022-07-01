Цвет настроения синий: в Кыштыме запустили старинный фонтан

На церемонию открытия пришли актеры в исторических костюмах. Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

В Челябинской области после реставрации открыли фонтан восемнадцатого века. Старинное гидротехническое сооружение снова заработало в Кыштыме.

Как рассказали в региональном госкомитете охраны объектов культурного наследия, торжественно открыть фонтан решили 1 июля, так как в эту дату реставраторы отмечают свой профессиональный праздник.

Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Фонтан несколько десятков лет стоял возле знаменитого кыштымского Белого дома. Но теперь он шелестит водными струями на «историческом» месте – предзаводской площади. Чугунную конструкцию после реставрации выкрасили в очень яркий синий оттенок. Многих зрителей такое цветовое решение удивляет, но специалисты уверены: оно ближе к оригинальному облику.

В конце восемнадцатого века, когда фонтан был изготовлен, в краску для него добавляли малахит, чтобы она приобрела сине-зеленый тон. Первоначально вода из чугунных чаш лилась сама собой, благодаря законам физики. Проектировщики грамотно использовали перепад воды, поступавшей с плотины. Но теперь в действие обновленный фонтан приводит автоматика.

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Старинный фонтан стал частью нового туристического маршрута по заводу Демидовых в Кыштыме. Наш корреспондент уже опробовала экскурсию и поделилась впечатлениями.

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