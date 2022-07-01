Следователи начали проверку после обнаружения человеческих останков в центре Челябинска

Место обнаружения тела. Фото: СУ СКР по Челябинской области

Следователи проведут проверку по факту обнаружения тела мужчины недалеко от плотины в центре Челябинска. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В данный момент назначено судебно-медицинское исследование найденных останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в ведомстве.

Место обнаружения тела. Фото: СУ СКР по Челябинской области

Тело мужчины выловили из реки Миасс утром 1 июля. Это случилось возле плотины на улице Рыбопитомник. В управлении безопасности Челябинска по останкам определили, что смерть мужчины наступила несколько лет назад.

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