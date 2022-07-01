Жителя Челябинской области отправят на принудительное лечение за лжеминирование батутного центра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области суд признал виновным жителя Магнитогорска в заведомо ложном сообщении о минировании батутного центра в Таганроге. Мужчину приговорили к принудительному лечению в стационаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

— При задержании мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и совершили звонок из хулиганских побуждений, — сообщили о деталях в ведомстве.

Еще одного жителя Магнитогорска приговорили к трем годам лишения свободы условно за аналогичное преступление. В апреле этого года он, будучи пьяным, анонимно сообщил о минировании жилого дома. Однако в ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.

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