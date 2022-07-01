В Челябинской области оштрафовали копейский водоканал за слив нечистот в озеро Курлады

Озеро Курлады. Фото: yandex.ru/maps

В Челябинской области МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» предстоит выплатить 210 тысяч рублей в виде штрафа за нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе прокурорской проверки было установлено, что предприятие незаконно заняло территорию озера Курлады и осуществляла туда сброс сточных вод, что превысило допустимую концентрацию загрязняющих веществ в водоеме. Кроме того, у МУП «КСВВ» отсутствовали утвержденные нормативы предельно-допустимых сбросов, согласованные с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области.

— Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль, решается вопрос о направлении в суд административного искового заявления к администрации Копейского городского округа, являющегося собственником очистных сооружений, с требованием о проведении капитального ремонта, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Руководству водоканала внесли представлении об устранении нарушений. Также к дисциплинарной ответственности было привлечено виновное должностное лицо предприятия.

Напомним, в марте в поселке Кадровик под Копейском прорвало канализацию. Сточными водами затопило не только улицы, но и западный берег озера Курлады.

СПРАВКА КП

Озеро Курлады имеет огромное значение для гнездовий водоплавающих птиц. Здесь пьют гнезда бакланы, пеликаны, поганки, лысухи, норковые утки и чайки. Союзом охраны птиц России озеро включено в программу «Ключевых орнитологических территорий».

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