В Челябинске на два месяца частично перекроют движение по улице Сони Кривой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта по улице Сони Кривой в Челябинске частично закроют из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения будут введены с 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Для проведения работ по реконструкции теплотрассы будет закрыто движение транспорта по улице Сони Кривой на участке от дома № 43 до дома № 59. Работы пройдут в два этапа, — уточнили в мэрии.

На первом этапе движение по улице Сони Кривой будет закрыто от дома №43 до дома №57 (до перекрестка). Работы будут вестись с 4 июля 8:00 до 5 сентября 20:00.

На втором этапе движение по улице Сони Кривой перекроют между домами № 57 и № 59 (закрытие перекрестка). Ограничения на этом участке вводятся с 20:00 часов 19 августа до 6:00 часов 22 августа.

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