В Челябинске перекроют движение возле железнодорожного вокзала

В Челябинске начнется ремонт путепровода возле вокзала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перекроют движение в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства. Ограничения введут уже сегодня, 2 июля, в связи с ремонтом путепровода «Челябинск – Главный». Автомобилисты не смогут ездить на участке дороги от улицы Дзержинского в сторону Доватора.

– Просим автовладельцев скорректировать свои маршруты заранее, – добавили в КДХ Челябинска.

Напомним, с 4 июля в Челябинске на два месяца перекроют движение по улице Сони Кривой. Эти ограничения связаны с ремонтом теплотрассы.

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