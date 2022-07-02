Зачем спецназ устроил облаву в челябинском BlaBlaBar на Кировке

В модном челябинском баре устроили облаву
В ГУ МВД Челябинской области рассказали, зачем спецназ ворвался в BlaBlaBar на Кировке минувшим вечером. Оказалось, что все это было сделано в целях профилактики вместе с сотрудниками УФСБ.
– Проведены профилактические мероприятия в кафе и клубах, расположенных на пешеходной улице Кировке и Труда. Принимаемые меры направлены на недопущение противоправных деяний, в том числе в отношении посетителей ночных заведений, а также с целью раскрытия ранее совершенных преступлений, – рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Напомним, спецназ пришел в BlaBlaBar вечером 1 июля. По словам очевидцев, охранников увезли с собой, из-за этого заведение временно не впускало посетителей. Спустя буквально полчаса, двери снова распахнулись.
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