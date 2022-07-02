На трассе М-5 в Челябинской области сгорела фура

Фура вспыхнула прямо в движении и сгорела Фото: Дмитрий Смяткин

Накануне, 1 июля, в Челябинской области на трассе М-5 сгорела фура. Это случилось неподалеку от города Бакал. По данным МЧС, автомобиль КамАЗ с полуприцепом загорелся в движении.

– Вызов поступил в 18:12, на месте работали четыре автоцистерны, – уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области. – Сильно пострадал автомобиль, среди людей пострадавших нет.

По словам очевидцев, грузовик перевозил моторное масло, которое в итоге вылилось на обочину. Был риск, что оно вспыхнет, но пожарные сделали все грамотно и не допустили этого.

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