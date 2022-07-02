Видео с места ДТП в Челябинске, где пенсионер вылетел через лобовое стекло

Пенсионер скончался на месте аварии Фото: соцсети

Появилось видео с места ДТП в Челябинске, где погиб пенсионер вылетел через лобовое стекло. На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской Mitsubishi врезался в ВАЗ-2101, когда тот разворачивался. В результате аварии 78-летний мужчина погиб.

Напомним, авария случилась сегодня утром, 2 июля. В иномарке ехали водитель и семилетняя девочка, они не пострадали.

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