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Происшествия2 июля 2022 7:47

Видео с места ДТП в Челябинске, где пенсионер вылетел через лобовое стекло

Появилось видео с места ДТП в Челябинске, где пенсионер погиб, вылетев через лобовое стекло
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Пенсионер скончался на месте аварии Фото: соцсети

Пенсионер скончался на месте аварии Фото: соцсети

Появилось видео с места ДТП в Челябинске, где погиб пенсионер вылетел через лобовое стекло. На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской Mitsubishi врезался в ВАЗ-2101, когда тот разворачивался. В результате аварии 78-летний мужчина погиб.

Напомним, авария случилась сегодня утром, 2 июля. В иномарке ехали водитель и семилетняя девочка, они не пострадали.

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