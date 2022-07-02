Стали известны подробности ДТП в Челябинске, где мужчина вылетел в лобовое стекло

В одном из автомобилей ехала семилетняя девочка Фото: соцсети

Стали известны подробности аварии, которая случилась сегодня на Комсомольском проспекте. В ГИБДД Челябинска рассказали, что водитель автомобиля Mitsubishi Grandis ехал со стороны улицы Чайковского. В этот момент на перекрестке с улицей Пионерской разворачивался ВАЗ-2101, за рулем которого сидел 78-летний мужчина. В итоге иномарка влетела в «копейку».

– От удара иномарка изменила траекторию движения и наехала на препятствие в виде столба. Водитель автомобиля ВАЗ-2101 от удара вылетел через лобовое стекло и скончался на месте происшествия, – уточнили в ГИБДД.

Также известно, что в Mitsubishi, кроме водителя, была семилетняя пассажирка. Медики осмотрели девочку, помощь ей не потребовалась.

Напомним, жесткая авария случилась сегодня утром на пересечении Комсомольского проспекта и Пионерской улицы. Читатели прислали в редакцию КП-Челябинск видео с места ДТП.

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