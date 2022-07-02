Синоптики снова огорчили прогнозом погоды на 3 июля в Челябинске

Опять доставать зонтики? Фото: Дарья НЕВЗОРОВА

В воскресенье 3 июля в Челябинске снова ожидается дождь. По крайней мере, так прогнозируют синоптики из областного гидрометцентра. При этом он будет не сильным, а температура воздуха днем поднимется до +26 градусов. Ветер разгонится до 9 метров в секунду.

По всей области ситуация примерно такая же. Местами небольшие дожди, температура составит от +22 до +27 градусов. В ночь с 3 на 4 июля похолодает до +10.

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