Синоптики снова огорчили прогнозом погоды на 3 июля в Челябинске

Опять доставать зонтики?
Фото: Дарья НЕВЗОРОВА
В воскресенье 3 июля в Челябинске снова ожидается дождь. По крайней мере, так прогнозируют синоптики из областного гидрометцентра. При этом он будет не сильным, а температура воздуха днем поднимется до +26 градусов. Ветер разгонится до 9 метров в секунду.
По всей области ситуация примерно такая же. Местами небольшие дожди, температура составит от +22 до +27 градусов. В ночь с 3 на 4 июля похолодает до +10.
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