Появились фото с места аварии в Челябинской области, где КамАЗ загорелся в движении

КамАЗ загорелся в движении на трассе М-5 под Бакалом Фото: читатель КП

В редакцию КП-Челябинск прислали фотографии с места аварии в Челябинской области. На трассе М-5, неподалеку от Бакала, КамАЗ загорелся прямо в движении. Судя по снимкам, теперь здесь перевернутая машина и гора какого-то мусора.

На месте инцидента лежит гора мусора Фото: читатель КП

Напомним, инцидент случился накануне, 1 июля, на трассе М-5 в Челябинской области. По словам очевидцев, фура везла моторное масло, до которого мог добраться огонь. Но, благодаря работе пожарных, этого не случилось.

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