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Звезды3 июля 2022 5:04

Челябинцам устроят здоровый выходной

Участникам вручат подарки за правильные ответы
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
На праздник ждут взрослых и детей.

На праздник ждут взрослых и детей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцев ждут 3 июля на «Здоровый выходной». Под таким названием в 12.00 пройдет акция в горсаду им. Пушкина на территории фестиваля песочных скульптур.

Как сообщили в управлении культуры, участникам устроят игры и викторины, в том числе с разгадыванием зашифрованных пословиц. Будут работать интерактивные площадки, где каждый сможет проверить свои знания о здоровом образе жизни.

За правильные ответы участникам вручат подарки.

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