Челябинцам устроят здоровый выходной

На праздник ждут взрослых и детей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинцев ждут 3 июля на «Здоровый выходной». Под таким названием в 12.00 пройдет акция в горсаду им. Пушкина на территории фестиваля песочных скульптур.
Как сообщили в управлении культуры, участникам устроят игры и викторины, в том числе с разгадыванием зашифрованных пословиц. Будут работать интерактивные площадки, где каждый сможет проверить свои знания о здоровом образе жизни.
За правильные ответы участникам вручат подарки.
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