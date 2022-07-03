Челябинцам устроят здоровый выходной

На праздник ждут взрослых и детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцев ждут 3 июля на «Здоровый выходной». Под таким названием в 12.00 пройдет акция в горсаду им. Пушкина на территории фестиваля песочных скульптур.

Как сообщили в управлении культуры, участникам устроят игры и викторины, в том числе с разгадыванием зашифрованных пословиц. Будут работать интерактивные площадки, где каждый сможет проверить свои знания о здоровом образе жизни.

За правильные ответы участникам вручат подарки.

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