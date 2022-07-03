В Челябинской области коронавирусом заразились 93 человека

Ограничения сняли, но вирус продолжает заражать. Фото: Юлия РЕУТОВА

В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 93 человека, из них пятеро – школьники. Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения региона.

По статистике, число заболевших коронавирусом приблизилось уже к 334 918. При число выздоровевших составило 324 239 человек. В больницах сейчас остаются 1 583 пациента. От ковида за прошедшие сутки скончался один человек.

В минздраве напоминают, что пандемия еще не закончилась и в последние дни наблюдается рост госпитализаций. Южноуральцев просят вакцинировать от коронавируса, чтобы избежать тяжелых последствий.

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