Южноуральские спасатели помогли разобрать часть завалов на Донбассе и обеспечить жителей водой

Южноуральские спасатели работали на Донбассе. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Группа Уральского учебного спасательного центра из поселка Новогорный Челябинской области вернулась с Донбасса. Там специалисты провели два месяца.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, южноуральские спасатели в составе сводных отрядов участвовали в разборах завалов, поисках взрывчатых веществ, помогали с доставкой питьевой воды населению и организовывали специальные пункты для зарядки бытовых электроприборов, так как были постоянные перебои с электричеством.

С помощью мобильных комплексов информирования и оповещения населения сотрудники МЧС сообщали жителям Донбасса последние новости.

Сотрудникам дали несколько дней на отдых, а затем они продолжат службу в пункте постоянной дислокации в Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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