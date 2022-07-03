В Челябинске появится больше автобусов с «гармошкой»

Еще одна задача - наладить работу кондиционеров. Фото: телеграм-канал «Приоритет для ОТ в городах»

В Челябинске появится больше вместительных автобусов. Речь идет о машинах с «гармошкой». Также будет увеличено число сцепленных трамвайных вагонов. Об этом рассказал заместитель министра транспорта региона Александр Егоров.

По данным телеграм-канал «Приоритет для ОТ в городах», в планах восстановить выпуск машин особо большого класса до уровня лидеров, то есть с 9 до 50 единиц, а также начать внедрять автобусы на двух низкопольных дверях, с кондиционерами - до 100 единиц. Отдельный пункт посвящен работе кондиционеров в транспорте. Они все-таки должны заработать в уже существующих 259 автобусах большого класса.

Напомним, что пассажиры жаловались на то, что обещанного охлаждения воздуха нет, а в салонах – жара и духота.

Фото: телеграм-канал «Приоритет для ОТ в городах»

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