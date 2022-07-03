В Челябинске вода из колодца затопила оживленную дорогу

Пешеходы даже не смогли подойти к зебре. Фото: кадр с видео

В Челябинске на Северо-Западе за час затопило дорогу. Коммунальная авария произошла на пересечении улиц 40-летия Победы и Братьев Кашириных.

Как сообщили очевидцы, вода хлестала из колодца возле перекрестка. Вода лилась около часа и текла прямо на дорогу. Пешеходам из-за этого приходилось перебегать дорогу рядом с пешеходным переходом.

Из-за протечки без воды остались несколько многоэтажек. На месте работает аварийная служба.

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