Обвиняемого во взятке напарника Юревича выдвинули на пост главы Удмуртии

Вадим Белоусов не признает вины. Фото: Вадим Белоусов/vk.com

Региональное отделение партии «Справедливая Россия – за правду» утвердило своего кандидата на пост главы Удмуртии. Им стал обвиняемый во взятке Вадим Белоусов.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов, будучи депутатом Госдумы, и его теща совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и еще несколькими фигурантами получили более 3,2 миллиарда рублей от главы одного из холдингов за дорожные контракты.

В начале декабря 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры. Но потом Вадим Белоусов был избран в Госдуму РФ восьмого созыва. Он второй созыв представляет в Думе интересы Удмуртии. С декабря прошлого года возглавляет республиканское отделение партии.

Дело Белоусова рассматривается в суде. Гособвинение потребовало назначить наказание Белоусову в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа.

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