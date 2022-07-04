Пассажиров челябинских трамваев решили защитить от спотыканий и брызг из луж, вот как это сделают

На платформах начали укладывать плитку и готовятся собирать павильоны. Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинске заканчивают ремонт трамвайных остановок на улице Цвиллинга. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Все остановки уже обложили по краям бордюрным камнем. На платформах начали укладывать тротуарную плитку На всех остановочных пунктах она будет крупноформатной и плоской, чтобы челябинцам не пришлось запинаться за «швы» между двумя плитками.

После останется смонтировать освещение и установить павильоны, детали для них уже начали доставлять на место работ.

Навесы сделают максимально широкими, чтобы пассажиры могли спрятаться под ними от дождя. А чтобы не пришлось уклоняться от проезжающих по лужам машин, вдоль всех платформ установят прозрачные ограждения, защищающие от брызг.

Как отметили в миндортрансе, в Челябинске никогда прежде не пытались ремонтировать трамвайные пути одновременно устанавливать пассажирские платформы по современным стандартам.

Напомним, на продолжение капремонта трамвайных путей в Челябинске потратят 85 млн рублей.

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