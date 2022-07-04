«Сколько можно терпеть?» Метеорологи выяснили, когда в Челябинске закончатся дожди

Расстаться с зонтиком в ближайшие дни не получится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области 4 июля прогнозируют прохладную и ненастную погоду. По расчетам метеорологов, в течение недели потеплеет, но осадки будут продолжаться почти без перерыва.

Днем 4 июля обещают от +15 до +20. Теплее, до +24, будет лишь в южных районах Челябинской области. Зато дожди продолжат литься почти на всей территории региона, местами возможны грозы с градом. Ветер будет довольно сильным: 6-11, а при порывах даже 18 метров в секунду.

По прогнозу Гидрометцентра, дожди не прекратятся и в следующие дни. До среды погода останется пасмурной, а с четверга между туч начнет проглядывать солнце. Без осадков обойдется только в субботу 9 июля.

С каждым днем на этой неделе температура воздуха станет подниматься. Специалисты ожидают, что в субботу днем уже будет +28 градусов. А в воскресенье столбик термометра поднимется до +29.

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